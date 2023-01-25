В челябинских техникумах могут увеличить количество бюджетных мест

Фото: Алексей Текслер / Telegram

В техникумах Челябинской области могут увеличить бюджетный набор. Губернатор Челябинской области выступил с таким предложением из-за роста потребности производителей в новых кадрах.

— Челябинская область переживает подъем рабочих профессий. На запросы времени и повышенный спрос нужно ответить адекватно. Увеличим число бюджетных мест в наших техникумах и колледжах. И конечно, продолжим улучшать материально-техническую базу, — пишет глава региона в своих социальных сетях.

Как отметил Текслер, решение оправдано ростом производительности — сейчас челябинские предприятия активно наращивают объемы продукции, занимаются импортозамещением и выполняют гособоронзаказ, поэтому очень нуждается в сотрудниках.

Говоря о ценах, стало известно, что в Челябинской области выросла инфляция — с 10% до 10,4% в декабре 2022 года. Как сообщили региональном ЦБ, причина в повышении тарифов ЖХК и рост цен на авиабилеты внутри страны.

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