В Златоусте загорелся двухэтажный жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар случился минувшей ночью в Златоусте. Загорелся двухэтажный дом на улице Первой Гурьевской.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сначала вспыхнула пристроенная вплотную к жилому зданию баня. Огонь быстро перекинулся на крышу и второй этаж дома. Пламенем оказалось охвачено 150 квадратных метров.

Пожар тушили 16 человек, к месту происшествия приехали четыре спецмашины. В итоге с огнем удалось справиться, люди не пострадали.

Причину возгорания сейчас выясняют эксперты.

Напомним, в начале недели в Троицке вспыхнула зерносушилка на элеваторе. Сгорело 5 тонн семечек.

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