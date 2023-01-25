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НовостиПроисшествия25 января 2023 4:21

В Златоусте загорелся двухэтажный жилой дом

Пламя охватило 150 квадратных метров
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар случился минувшей ночью в Златоусте. Загорелся двухэтажный дом на улице Первой Гурьевской.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сначала вспыхнула пристроенная вплотную к жилому зданию баня. Огонь быстро перекинулся на крышу и второй этаж дома. Пламенем оказалось охвачено 150 квадратных метров.

Пожар тушили 16 человек, к месту происшествия приехали четыре спецмашины. В итоге с огнем удалось справиться, люди не пострадали.

Причину возгорания сейчас выясняют эксперты.

Напомним, в начале недели в Троицке вспыхнула зерносушилка на элеваторе. Сгорело 5 тонн семечек.

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