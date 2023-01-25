В КСП объяснили, почему в Челябинской области подешевели ноутбуки и стройматериалы

Ноутбуки и апельсины стали дешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области снизились цены на 176 товаров и услуг. Изменения обнаружили в региональной Контрольно-счетной палате, изучив данные за декабрь 2022 года. Удешевление некоторых категорий услуг достигло 30%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего, на 11%, снизилась цена металлочерепицы. На 7% уменьшилась стоимость ДСП. На 10% подешевели пылесосы, на 6,5% — ноутбуки. А еще подешевели женские пиджаки и жилеты — сразу на 9%.

Как пояснили специалисты, цены на стройматериалы не столько упали, сколько приблизились к нормальному уровню. Дело в том, что в «ковидные» годы производство стройматериалов приостанавливали, а цены на них подскочили до заоблачных высот. Вдобавок зимой необходимый для строительства средства традиционно дешевеют из-за снижения спроса: возводить дома и заниматься ремонтом на Южном Урале удобней летом.

— Оргтехника, бытовые приборы и одежда дешевеют в результате ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками, — объяснили в Контрольно-счетной палате.

Из-за окончания туристического сезона путевки в Турцию подешевели на 20%. Снизились цены и на поездки в азиатские страны — в этом случае причиной послужило снятие коронавирусных ограничений для путешественников. Сильнее всего подешевели поездки в ОАЭ — сразу на 31%.

За декабрь снизились цены полусотни съедобных товаров. Но не боле, чем на 7% (настолько подешевел килограмм сахара).

Апельсины стали стоить на 6% меньше, цена лимонов снизилась на 5%, растворимого кофе — на 4%. Эксперты КСП полагают, что на ситуацию повлиял богатый урожай цитрусов. Но зимой цены на продукты обычно колеблются, так что в ближайшее время подешевевшие продукты могут снова подорожать.

Напомним, с 1 февраля в Челябинской области повысят цены билетов в электропоездах.

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