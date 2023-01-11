Стоимость проезда в Челябинске в 2023 году: цены на билеты в общественном транспорте

В зависимости от способа оплаты стоимость проезда разная Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В течение пяти лет стоимость проезда в Челябинске не менялась и была 23 рубля. Но прошлым летом цена выросла на 7 рублей. При этом 30 рублей за проезд – это не окончательная сумма: можно платить меньше. Рассказываем, как.

Стоимость проезда в Челябинске в 2023 году

Существует 5 способов платить за проезд в Челябинске, и каждый из них отличается по стоимости:

1) 30 рублей, если наличный расчет;

2) 26 рублей, если оплата банковской картой;

3) 25 рублей благодаря транспортной карте с безлимитными пересадками на другие виды общественного транспорта в течение часа;

4) 12 рублей 50 копеек для пенсионеров и ветеранов по льготным картам;

5) 1 100 рублей за безлимитный месячный проездной (выгоду для себя стоит посчитать исходя из количества поездок).

Почему выросли цены на билеты за проезд в Челябинске

Резко поднять цены пришлось из-за состояния трамваев, троллейбусов и автобусов. Чтобы качество обслуживания не страдало, нужны деньги. С лета в Челябинске появилось больше нового чистого транспорта с бескондукторными системами. И в 2023 году их будет больше.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, проводить индексацию желательно каждый год, чтобы таких скачков не было. Но предвидится ли повышение стоимости проезда в 2023 году, на момент публикации статьи замминистра не сказал.

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