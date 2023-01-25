В Челябинске маршрутка влетела в жилой дом

Маршрутка протаранила припаркованную машину сотрудницы аптеки
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
В Челябинске на улице Дзержинского маршрутка № 75 протаранила парковку и едва не влетела в крыльцо аптеки, расположенной на первом этаже жилого дома. Авария произошла утром в среду, 25 января.
Как передает с места корреспондент КП-Челябинск, крыльцо не пострадало — спасла куча снега. Маршрутка повредила припаркованную машину, которая принадлежит сотруднице аптеки. Сейчас микроавтобус уже увезли с места ДТП.
— Маршрутку кто-то подрезал, избегая столкновения, водитель выехал на парковку. Маршрутка протаранила машину и отлетела в снег, в кусты. Сломался бампер. Никто не пострадал, люди вышли. Составили европротокол, — сообщили очевидцы.
Куча снега стала «подушкой безопасности»
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
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Как уточнили в Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне маршрутного такси находилось три человека, никто из пассажиров не пострадал.
— Маршрутное такси № 75, за управлением которого находился 30-летний водитель, по предварительным данным, двигаясь по улице Дзержинского совершил столкновение с припаркованным автомобилем KIA, после чего продолжив движение совершил наезд на крыльцо здания, не повредив его, — прокомментировали в ГИБДД города.
Возле аптеки валяются осколки
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
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