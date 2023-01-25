«Показал тайники»: в Челябинской области на 10 лет посадили мужчину, прятавшего наркотики

Нелегальный товар, который изъяли у екатеринбуржца. Фото: УФСБ по Челябинской области
В Челябинской области вынесли приговор наркоторговцу из Екатеринбурга. Его признали виновным в покушении на незаконный оборот запрещенных веществ в крупном и особо крупном размере. Мужчину на 10 лет и 2 месяца отправили в колонию строгого режима, а также оштрафовали на 60 тыс. рублей.
— Виновный являлся участником организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотических средств через тайниковые закладки, — рассказали в региональном управлении ФСБ.
Там уточнили, что дилера ранее уже судили за сбыт наркотиков. Снова его задержали осенью 2021 года с крупной партией синтетического наркотика a-PVP. Препарат мужчина собирался расфасовать по мелким упаковкам и продавать. Дома у торговца нашли еще наркотики.
— Кроме того, виновный показал сотрудникам УФСБ тайники, оборудованные на территории Свердловской области для закладок, — сообщили в ведомстве.
В общей сложности у екатеринбуржца изъяли более килограмма запрещенных веществ.
Напомним, в Челябинске задержали иностранца с 48 упаковками героина.
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