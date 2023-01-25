В Магнитогорске маршрутчика-лихача обязали заплатить 600 тысяч рублей сбитой им девочке

Место аварии. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор водителю маршрутного такси, который сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.

42-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью. В качестве наказания магнитогорцу назначили 2 года ограничения свободы. Мужчину также обязали заплатить семье пострадавшей девочки 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, девочка пострадала 11 марта прошлого года. Она шла на зеленый свет через проспект Карла Маркса. А вот маршрутка выехала на перекресток на красный сигнал светофора. На полной скорости «Газель» сбила девочку. Школьницу увезли в больницу с тяжелыми травмами.

После аварии выяснилось, что водительский стаж маршрутчика — более 20 лет. При этом только за предшествовавший аварии год мужчину 14 раз штрафовали за нарушения, в том числе 12 раз — за превышение скорости.

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