Южноуральцы увлеклись онлайн-образованием

Фото: МегаФон

Мобильный трафик на обучающие сайты с начала января вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику в Челябинской области аналитики зафиксировали к ресурсам, где можно пройти интерактивные курсы в режиме онлайн и получить образование дистанционно. Первую волну интереса к ним специалисты наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсы увеличился втрое.

В 2,3 раза вырос интерес к изучению иностранных языков. Почти вдвое увеличилась активность на онлайн-площадках, где можно получить дополнительное образование в вузах России. Также молодёжь Южного Урала стала в 2 раза чаще задумываться о своем будущем и изучать возможные варианты профессий. Такие данные получили эксперты МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.

По мобильной активности на официальных сайтах вузов Челябинска уверенно лидирует Южно-Уральский государственный университет. В список площадок с максимальным трафиком также вошли государственный медицинский университет, Челябинский государственный университет и государственный гуманитарно-педагогический университет.

Сами студенты стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся вырос на 25%. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси, приложениями с картами и общается в Telegram.

«Жители региона активно инвестируют в свое развитие, интересуются дополнительным образованием и проходят различные курсы. Популярный способ получения новых знаний в регионе – онлайн. И, конечно, для этого всем учащимся необходим надежный мобильный интернет. Для того, чтобы сохранить качество и скорость передачи данных в условиях роста трафика, мы расширили ёмкость сети более чем в 200 ключевых локациях региона, включая территорию в районе вузов Челябинска», – отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

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