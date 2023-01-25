Появилось видео ДТП с маршруткой, вылетевшей на тротуар в Челябинске

Маршрутка остановилась буквально в полутора метрах от жилого дома. Фото: предоставлено КП

Момент ДТП с маршруткой №75 на Дзержинского сняла камера видеонаблюдения. Водитель предоставил эти кадры КП-Челябинск и рассказал, как все было.

На записи видно, что маршрутку подрезает черный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель общественного транспорта резко поворачивает вправо, таранит припаркованный автомобиль и вылетает на тротуар перед аптекой. К счастью, прохожих в этот момент не было.

– Пассажиров у меня было трое. Черная легковушка ехала слева и резко решила запарковаться. Выбора не было, пришлось свернуть вправо. Никто не пострадал. Я тоже. За пострадавшую машину заплатит страховая. Составили европротокол. Маршрутка почти не пострадала, только бампер. Уже работаю дальше, – рассказал КП-Челябинск маршрутчик Руслан.

Суда по видео, маршрутка ехала на небольшой скорости. По словам водителя, это 30-40 км/час. Возможно, это помогло избежать более серьезных последствий, ведь маршрутка могла врезаться в крыльцо аптеки.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция. Подробности аварии читайте в ближайшее время на сайте Chel.kp.ru.

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