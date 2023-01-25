Хотела работать в гостинице: стало известно, что в Челябинске делала 13-летняя беглянка из Бурятии

Девочку временно оставили в центре для детей-правонарушителей. Фото: СК России

В Челябинске бдительная сотрудница гостиницы помогла найти 13-летнюю беглянку из Бурятии. Подробностями случившегося поделились в Следственном комитете.

Школьница ушла из дома в селе Сотниково 17 января. Девочку принялись разыскивать в родной Бурятии и за пределами региона. Даже возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения человека.

Спустя неделю после пропажи школьницу обнаружили в Челябинске. К счастью, она была жива и здорова.

До приезда родственников девочку поселили в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Навестившим ее следователям школьница призналась, что до Челябинска добралась на попутном грузовике. По дороге никто не пытался ей навредить.

В Челябинске беглянка зашла в гостиницу, рассказала администратору, что потеряла документы, и попросила принять ее на работу. Сотруднице гостиницы история и юный возраст посетительницы показались подозрительными. Женщина вызвала полицию. Тут-то и выяснилось, что «потенциальная работница» объявлена в розыск.

Несмотря на то, что девочка нашлась, расследование ее бегства не торопятся прекращать.

— Помимо всех обстоятельств исчезновения подростка, устанавливаются причины и условия, побудившие ее уйти из дома, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

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