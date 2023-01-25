Руководителем налоговой службы в Челябинской области назначен Александр Жеребцов

Александр Жеребцов работает в налоговых органах с 2006 года. Фото: ФНС по Челябинской области

С сегодняшнего числа, 25 января, руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области назначен Александр Жеребцов, который ранее занимал должность заместителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее он занимал должность заместителя.

— Об этом сегодня на аппаратном совещании в УФНС России по Челябинской области по поручению руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова сообщила заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук, — сообщили в пресс-службе ФНС по Челябинской области.

Александр Жеребцов родился 5 июля 1985 года в Челябинске. Окончил ЮУрГУ по специальности «Антикризисное управление» и «Юриспруденция», получил дополнительное образование по программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».

В налоговых органах работает с 2006 года – прошел путь от специалиста 1 разряда до заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (назначен с 5 сентября 2018 года).

Кстати, спустя почти год в Челябинской таможне назначен начальник. Им стал 42-летний Михаил Пономарев.

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