В Челябинске провели баллистическую экспертизу после инцидента со стрельбой по окнам жилых домов

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/vk.com

Полицейские раскрыли результаты баллистической экспертизы после инцидента со стрельбой по окнам в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Изучив улики, они пришли к выводу, что неизвестный стрелял не из огнестрельного оружия, а из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Современное пневматическое оружие предназначено для спортивной и развлекательной стрельбы (вплоть до игрушечного с пластиковыми пульками 6мм), а также охоты на птицу и мелкого зверя, вроде белок, кроликов или куниц. Поэтому у него обычно небольшая мощность, — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что купить такое оружие можно без документов в любом спортивном или специализированном магазине.

Ранее жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. Отверстия в стеклах заметили хозяева квартир на Университетской Набережной. Пули от оружия долетели даже до окон на 19-м этаже.

Сейчас полицейские ищут стрелявшего мужчину. Ситуация стоит на контроле у начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

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