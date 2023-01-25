Губернатор Алексей Теклсер ввел карантин в одном из челябинских поселков

Карантин введен из-за очага бешенства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел карантин в селе Долгодеревенское из-за очага бешенства. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на распоряжение главы региона.

— Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: село Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области, улица Полевая, дом 22, — указано в тексте документа.

Как уточняется в распоряжении, карантин вводится на территории в радиусе одного километра от эпизоотического очага. Запрещено посещать ее и сам очаг, а также вывозить оттуда животных, за исключением вывоза их на убой.

Ранее полиция установила мужчину, который повесил собаку в Златоусте. Напомним, смерть животного сняли на видео. Оно разлетелось по соцсетям в минувшие выходные.

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