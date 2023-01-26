Из Челябинска можно будет улететь в Астану на прямом рейсе

Фото: пресс-служба QAZAQ AIR

С 13 февраля из Челябинска и Астану и обратно будут летать прямые рейсы. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика QAZAQ AIR.

— Аиакомпания QAZAQ AIR открывает прямые рейсы из Астаны в Челябинск. Они будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400, — уточнили в авиакомпании.

Как добавили в QAZAQ AIR, улететь можно будет по понедельникам, средам и пятницам. Несмотря на то, что полеты начнутся с 13 февраля, билеты в продаже уже с сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в Челябинской области подорожают билеты в пригородных поездах. Новые расценки установило региональное министерство тарифного регулирования.

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