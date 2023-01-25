В Челябинской области возбудили дело из-за ребенка, попавшего в реанимацию после обрезания в домашних условиях

За ходом расследования будет следить глава челябинского СК Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело из-за мальчика из Магнитогорска, который попал в реанимацию из-за операции по обрезанию в домашних условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, — уточнили в СК.

Как добавили в пресс-службе регионального ведомства, расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Петром Решетниковым.

Напомним, что в настоящий момент ребенок находится в реанимации — за его жизнь борются врачи Центра охраны материнства Магнитогорска.

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