Температура поднимется до +1 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к пятнице, 27 января, в Челябинске потеплеет до плюсовых температур. Как рассказали в региональном гидрометцентре, столбики термометров в городе поднимутся до +1 градуса.

— 27 января в Челябинске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура будет держаться в районе от −1 до +1 градуса, — отмечают синоптики.

При этом в городе ожидаются температурные качели. Уже ночью 27 января, после плюсовых температур столбик термометра упадет до −10 градусов.

Ранее прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку из-за складирования снега под развязкой на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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