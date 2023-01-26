Прокуратура начала проверку из-за складирования снега в центре Челябинска

Проверять будут работу подрядчика Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку из-за складирования снега под развязкой на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению контракта по уборке дорог, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — объяснили в ведомстве.

Фото: Новости Челябинска / Telegram

На незаконную уборку пожаловались челябинцы в социальных сетях. Как отметили пользователи, самосвалы сваливают текст у новой набережной рядом с рекой Миасс.

Ранее 21 января в парке имени Гагарина прошел финал ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки», где все участники представили своих снежных и альтернативных снеговиков.

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