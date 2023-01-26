Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе Челябинск-Новосибирск днем 25 января произошла смертельная авария. В Красноармейском районе столкнулись легковая машина и грузовик.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 46-летний водитель Kia Ceed решил обогнать ехавший впереди автомобиль, но не справился с управлением. Иномарку занесло, на встречной полосе она налетела на фуру Iveco, доставлявшую груз из Новокузнецка.

Kia смяло силой удара. Водитель легковой машины погиб на месте.

Авария на время заблокировала часть трассы, автоинспекторам пришлось организовать реверсивное движение.

Напомним, накануне в Челябинской области вынесли приговор водителю неисправного самосвала, который смял сразу пять легковых автомобилей.

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