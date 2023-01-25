Водителя грузовика, смявшего пять легковушек в Челябинской области, приговорили к сроку в колонии

Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск», Ринат Сагадиев

В Челябинской области вынесли приговор водителю грузовика, который смял на трассе М-5 сразу пять легковых автомобилей. В ДТП погибли два человека.

38-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть двух человек. Водителю грозило заключение на срок до 7 лет. Но суд назначил в качестве наказания три с половиной года в колонии-поселении. Виновника аварии также лишили водительских прав на два года.

— Также суд взыскал в пользу двух потерпевших по 700 тыс. рублей каждому с работодателя водителя, ООО «Город», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Потерпевшие — дети погибших в аварии супругов — изначально требовали у фирмы 6 млн рублей.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Напомним, страшная авария случилась в Катав-Ивановском районе 16 июня 2020 года. Момент ДТП сняла камера наблюдения.

Грузовик с 15 тоннами щебня ехал по крутому спуску на трассе М-5. У машины была неисправна тормозная система, ее механизмы к моменту ДТП уже перегрелись. Вдобавок водитель не сбросил скорость, приближаясь к опасному участку. В результате на спуске грузовик не смог затормозить и налетел на ехавшие впереди LADA, Audi, Renault, еще одну LADA и Hino.

Первый автомобиль тяжелый грузовик буквально переехал, находившиеся внутри муж и жена погибли на месте. В остальных машинах шесть человек получили различные травмы.

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