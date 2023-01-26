В Челябинской области начали действовать новые требования к выгулу собак

Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерство сельского хозяйства региона и в Законодательное Собрание Челябинской области поступали и продолжают поступать обращения, в которых жители просят ужесточить требования к выгулу собак крупных пород.

В июле прошлого года изменения, которые установили новые требования к содержанию домашних животных, были внесены в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом регионам было дано право установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев.

— В 2018 году был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, но, к сожалению, в нем не были установлены меры ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Любые правила, за нарушение которых не установлена ответственность, не могут эффективно функционировать. Мы обращались к федеральным органам власти, чтобы эти пробелы устранить. В прошлом году Государственная Дума приняла поправки в закон, и субъектам РФ предоставили полномочия устанавливать дополнительные правила к содержанию домашних животных. Что установлено в правилах? Запрет на содержание домашних животных в помещениях общего пользования, на придомовых территориях. Определен порядок выгула собак. Это предполагает, что за их нарушение должна быть установлена административная ответственность, — сообщил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. – Первое, что нужно сейчас сделать, провести разъяснительную работу с жителями Челябинской области. Взвесить и учесть все мнения и пожелания, прежде чем приступить к работе над законопроектом».

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин в январе этого года подписал приказ, устанавливающий дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

К ним относятся обеспечение надлежащего ухода за животными, оказание животным своевременной ветеринарной помощи и другие. Предписано осуществлять выгул домашних животных только при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Владельцам необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула (перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации). Более того, владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Введены дополнительные требования и к выгулу питомцев. Помимо опасных пород, собак выше 40 см в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Исключение составляют только собаки – поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению. Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см. А лицам в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения это выгул домашних питомцев запрещен. Эти правила обязательны к исполнению на территории всей Челябинской области.

За нарушение требований будет предусмотрено административное наказание. Разработка соответствующих изменений в областное законодательство началась.

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