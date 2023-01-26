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НовостиОбщество26 января 2023 12:55

В Челябинской области начали действовать новые требования к выгулу собак

За нарушение предусмотрены штрафы
Ян Стоев
Ян Стоев
Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см

Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерство сельского хозяйства региона и в Законодательное Собрание Челябинской области поступали и продолжают поступать обращения, в которых жители просят ужесточить требования к выгулу собак крупных пород.

В июле прошлого года изменения, которые установили новые требования к содержанию домашних животных, были внесены в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом регионам было дано право установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев.

— В 2018 году был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, но, к сожалению, в нем не были установлены меры ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Любые правила, за нарушение которых не установлена ответственность, не могут эффективно функционировать. Мы обращались к федеральным органам власти, чтобы эти пробелы устранить. В прошлом году Государственная Дума приняла поправки в закон, и субъектам РФ предоставили полномочия устанавливать дополнительные правила к содержанию домашних животных. Что установлено в правилах? Запрет на содержание домашних животных в помещениях общего пользования, на придомовых территориях. Определен порядок выгула собак. Это предполагает, что за их нарушение должна быть установлена административная ответственность, — сообщил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. – Первое, что нужно сейчас сделать, провести разъяснительную работу с жителями Челябинской области. Взвесить и учесть все мнения и пожелания, прежде чем приступить к работе над законопроектом».

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин в январе этого года подписал приказ, устанавливающий дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

К ним относятся обеспечение надлежащего ухода за животными, оказание животным своевременной ветеринарной помощи и другие. Предписано осуществлять выгул домашних животных только при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Владельцам необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула (перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации). Более того, владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Введены дополнительные требования и к выгулу питомцев. Помимо опасных пород, собак выше 40 см в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Исключение составляют только собаки – поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению. Детям младше 14 лет запрещено самостоятельно выгуливать собаку выше 40 см. А лицам в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения это выгул домашних питомцев запрещен. Эти правила обязательны к исполнению на территории всей Челябинской области.

За нарушение требований будет предусмотрено административное наказание. Разработка соответствующих изменений в областное законодательство началась.

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