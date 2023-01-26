Челябинские предприниматели получили штрафов на 6 млн рублей за незаконный вывоз мусора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области по итогам прошлого года за нелегальный вывоз ТКО оштрафовали предпринимателей и юридических лиц на сумму свыше 6 млн рублей. Нарушители работали без договоров, которые необходимо было заключить с регоператором. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

— Рассмотрено порядка 280 административных дел по факту отсутствия договора с регоператором на вывоз ТКО. Наказание в виде штрафов составило свыше 6 млн рублей. Работа по осуществления контроля в данном направлении будет продолжена и в 2023 году, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минэкологии напомнили, что предприниматели и юридические лица, которые имеют в собственности здания и нежилые помещения, должны заключать договора с регоператором о вывозе мусора. Тоже самое касается и владельцев земельных участков, сооружений и строений. Если же недвижимость представлена в аренду, то договор должен заключать арендатор.

За нарушение правил по вывозу ТКО предусмотрена административная ответственность. Штраф для индвидуальных предпринимателей составит от 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч рублей.

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