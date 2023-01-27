В Челябинске на 4 дня изменят маршруты троллейбусов

В объезд двинутся троллейбусы №7 и №12 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по участку Свердловского проспекта. Изменения коснутся маршрутов №7 и №12. Ограничения будут действовать в ближайшие субботу и воскресенье, 28 и 29 января, а также в следующие выходные: 4 и 5 февраля.

Маршруты троллейбусов будут меняться с 0:00 субботы, а к привычным схемам движения общественный транспорт станет возвращаться к 5:00 по понедельникам.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

Как объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок», причина всех сложностей — работы по модернизации контактной сети. Троллейбусные провода обновят в рамках концессии.

В выходные маршруты троллейбусов будут выглядеть так:

Троллейбус №7: ЧМК - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса).

Троллейбус №12: Молдавская - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса).

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