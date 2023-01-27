Челябинец стал миллионером, потратив всего 100 рублей

Вот такой Новогодний подарок! Фото: Почта России

Житель Бакала Челябинской области стал миллионером, купив на почте лотерейный билет. О крупном выигрыше он узнал 1 января — по итогам розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале.

— Билет обошелся счастливчику в 100 рублей, — рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Также известно, что удачу южноуральцу принес первый новогодний тираж флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Всего по итогам розыгрыша миллионерами стали 270 участников.

Кстати, в октябре 2022 удача улыбнулась еще одному участнику этой лотереи — он купил билет в Верхнем Уфалее.

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