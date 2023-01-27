Челябинская область отправила спецтехнику для восстановления дорог в ДНР

Фото: Минпром Челябинской области

Челябинская область отправила в ДНР очередной гуманитарный груз для подшефных городов Ясиноватая и Волноваха. В процесс сбора и формирования в этот раз активно включились промышленные предприятия Южного Урала. Они направили дорожные машины и другую необходимую спецтехнику. Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области.

— На новых территориях восстанавливаются объекты промышленности и транспортной инфраструктуры. Для обеспечения этих процессов туда идет большой поток гуманитарных грузов, включающих в себя не только товары народного потребления, продукты и медикаменты, но и технику для различных служб. И Челябинская область как один из ведущих промышленных регионов страны, разумеется, не остается в стороне, — заявил глава регионального Минпрома Павел Рыжий.

Ясиноватая и Волноваха получат две всесезонные коммунальные дорожные машины (ВМКД) от миасского «Завода СпецАгрегат». Спецтехника используется для обслуживания и содержания автомобильных дорог с твердым покрытием. Зимой с помощью них очищают от снега дорожное полотно и обочины, а летом ведется мойка, подметание и обеспыливание.

— Спецмашины отличают высокая проходимость, маневренность, а также надежность в эксплуатации в сочетании с простотой техобслуживания, — рассказали в пресс-службе ООО «Завод СпецАгрегат».

Компания «Политранс» из Южноуральска отправила в подшефные города Челябинской области специализированный прицеп. Он пригодится при транспортировке гусеничной и колесной дорожно-строительной спецтехники. Малый собственный вес и небольшие габариты делают его маневренным, что позволяет работать на самых удаленных территориях. Прицеп способен перевозить грузы массой до 14,7 тонн.

— Первые испытания прицепа прошли на базе МЧС ДНР в Мариуполе. Символично, что в них приняло участие своеобразное уральское трио - прицеп в сцепке с тягачом АЗ «Урал» транспортировал специальный гусеничный погрузчик с дистанционным управлением, разработанный челябинским тракторным заводом «ДСТ-Урал». Вся техника успешно прошла испытания и подтвердила свою высокую надежность. По результатам испытаний прицеп «Политранса» безвозмездно передан региональному спасательному центру МЧС Донецкой Народной Республики, — рассказали в компании «Политранс».

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