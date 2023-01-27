Литературный эксперт назвал семь главных книг Челябинской области

Одна из книг опубликована еще в начале XX века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программный директор Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест Рифат Абдрашитов назвал семь главных книг Челябинской области от самых ярких региональных изданий. Свой список он представил изданию hornews.com.

Так, первая типография Челябинска — Евстигнея Курчеева — открылась в 1871 году. Уже через 6 лет они издали первую книгу, которой стал каталог Шадринской земской библиотеки. Однако большинство их книг не сохранились — библиотеки еще не появились.

К началу XX века в городе было уже семь заведений печати. Самой крупной из них была паровая типография Лии Берковны Бреслиной, которая работала в здании нынешнего Камерного театра. Именно там был выпущен 140-страничный карманный справочник «Весь Челябинск и его окрестности» — первый справочник о городе.

Весь Челябинск и его окрестности. Фото: Надежда Тютикова

Уже после создания Челябинской области в 1935 году образовалось Челябинское объединение государственных издательств, впоследствии переименнованное в Южно-Уральское книжное издательство.

За свою историю оно опубликовало произведения более 200 местных писателей и поэтов. Однако рекорд по тиражам издательство поставило в 1988 году — когда выпустила повесть Даниила Гранина «Зубр» о биологе Николае Тимофееве-Ресовском, который занимался в Снежинске решением проблем по атомной безопасности.

Зубр. Фото: Надежда Тютикова

Другим известным издательством стало «Аркаим», до 2003 года известное как «Урал Л.Т.Д.». Сейчас оно принадлежит более крупному изданию «АСТ», но в свое время оно было одним из ведущих игроков российского книжного рынка.

Наиболее оно известно, благодаря серии книг «Миллион меню», которые удивляли домохозяек уникальной, удобной конструкцией. За книги этой серии «Аркаим» стал первым российским обладателем престижной премии Gourmand World Cookbook Awards.

Миллион меню. Фото: Надежда Тютикова

Другое известное издательство — «Каменный пояс», основанное в 1983 году членами Челябинского фотоклуба. Наиболее известным стал их пятитомник «Челябинская область в фотографиях. 1900–2000», который в 2004 году представлял Россию в разделе «Лучшие книги мира» на крупнейшей Франкфуртской книжной ярмарке.

Также примечательно издательство MPI или же Music Production International. Исходя из названия можно понять, что оно специализировалось на разилчных проектах, связанных с музыкой. Их самой примечательной работой эксперт назвал Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского, где впервые были собраны все его труды, статьи и письма в том виде, в котором они были написаны.

Собрание Чайковского. Фото: Надежда Тютикова

Также эксперт вспоминает и издательство Марины Волковой. Марина Владимировна известна как автор и организатор множества социокультурных проектов, связанных с популяризацией чтения.

Наиболее важной серией издательства эксперт считает «Антологии современной уральской поэзии». В нескольких томах проекта охавачены произведения 164 поэтов за 38 лет.

Антология. Фото: Надежда Тютикова

Последним важным челябинским издательством Абдрашитов назвал Издательский центр Южно-Уральского государственного университета. Он уже больше 10 лет с момента открытия входит в 30-ку российских издательств по числу выпускаемых книг и брошюр.

Наиболее важной их серрией эксперт считает масштабный восьмитомник «История Южного Урала». Издание вышло в 2019 году и представляет собой не академическое издание, скорее, расширенный иллюстративный атлас по нескольким историческим эпохам.

История Южного Урала. Фото: Надежда Тютикова

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