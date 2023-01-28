Пять мужчин погибли в страшном ДТП под Челябинском

Водитель легковушки выехал на встречку. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Страшное ДТП произошло вечером 27 января на трассе в Аргаяшском районе. 22-летний водитель LADA Kalina выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовик MAN.

Водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров скончались на месте. Мужчинам было от 20 до 35 лет. Саму машину сильно раскурочило. Грузовой автомобиль съехал в кювет, в каком состоянии находится 30-летний водитель, не сообщается.

– Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что мужчине, управлявшему LADA, водительское удостоверение не выдавалось, – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе в Увельском районе. В результате столкновения двух легковушек и двух грузовиков два человека погибли и пять пострадали.

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