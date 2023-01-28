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НовостиПроисшествия28 января 2023 6:18

Двух челябинцев эвакуировали из загоревшейся ночью квартиры

Пострадали только вещи
Дарья МАРКОВА
Это не первый ночной пожар за последнее время. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Это не первый ночной пожар за последнее время. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Этой ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска. В пресс-службе МЧС рассказали, что произошло.

Загорелась квартира на последнем этаже первого подъезда. Огонь успели вовремя потушить, пока он не перекинулся на соседние квартиры.

– Было загорание б/у вещей. Пострадавших нет. Два человека эвакуированы со спаскомплектами из квартиры, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Еще один человек спасся сам – спустился по лестнице на улицу.

Вчера жителей Металлургического района напугало желтое облако дыма. Выясняем, что произошло.

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