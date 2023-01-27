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Происшествия27 января 2023 12:00

«Залаяли собаки, потом появилось облако»: челябинцев напугал желтый дым на выезде из города

Желтое облако на выезде из Челябинска рассеялось за несколько минут
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Облако ядовитого цвета наблюдали жители микрорайона «Славино»

Облако ядовитого цвета наблюдали жители микрорайона «Славино»

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем в пятницу, 27 января, челябинцев встревожило желто-оранжевое облако на выезде из города в сторону Екатеринбурга. Странный дым также наблюдали жители Сосновского района.

— Примерно в 14:45 я заметила. Через пять минут где-то разошелся дым, — рассказала КП-Челябинск одна из жительниц микрорайона Славино. — Не слышала — окна закрыты.

— Супруга сказала, что взрыв был, собаки начали гавкать и потом появилось это облако, — рассказал еще один житель микрорайона Вадим.

При этом горожане отмечают, что слушали звуки взрывов.

— Теплотех — тоже слышен был хлопок, — пишет Ирина.

— Курчатовский тоже слышно было, — рассказал Андрей.

— На ЧТЗ тоже слышала, — пишет Наталья.

Жители увидели облако около 14:45

Жители увидели облако около 14:45

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Некоторое горожане даже сравнили увиденное с утечкой брома, которая произошла 1 сентября 2012 года.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасатели выезжали на место происшествия, но никакого дыма там не увидели. По всей видимости, облако успело рассеяться. В чрезвычайном ведомстве не исключают, что необычное явление могло быть связано с работой расположенного неподалеку щебеночного карьера. Неподалеку расположен Челябинский гранитный карьер. Но на звонок нашего корреспондента там не ответили. В пресс-службе администрации Сосновского района сказали, что не в курсе случившегося.

Напомним, в конце ноября прошлого года прогремел взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово. Горожане увидели огромный столб черного дыма и даже почувствовали дрожание стен, сидя в многоквартирных домах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые и выяснили причину взрыва. Оказалось, что Ростехнадзор уже находил там нарушения.

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