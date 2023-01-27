Облако ядовитого цвета наблюдали жители микрорайона «Славино» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем в пятницу, 27 января, челябинцев встревожило желто-оранжевое облако на выезде из города в сторону Екатеринбурга. Странный дым также наблюдали жители Сосновского района.

— Примерно в 14:45 я заметила. Через пять минут где-то разошелся дым, — рассказала КП-Челябинск одна из жительниц микрорайона Славино. — Не слышала — окна закрыты.

— Супруга сказала, что взрыв был, собаки начали гавкать и потом появилось это облако, — рассказал еще один житель микрорайона Вадим.

При этом горожане отмечают, что слушали звуки взрывов.

— Теплотех — тоже слышен был хлопок, — пишет Ирина.

— Курчатовский тоже слышно было, — рассказал Андрей.

— На ЧТЗ тоже слышала, — пишет Наталья.

Жители увидели облако около 14:45 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Некоторое горожане даже сравнили увиденное с утечкой брома, которая произошла 1 сентября 2012 года.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасатели выезжали на место происшествия, но никакого дыма там не увидели. По всей видимости, облако успело рассеяться. В чрезвычайном ведомстве не исключают, что необычное явление могло быть связано с работой расположенного неподалеку щебеночного карьера. Неподалеку расположен Челябинский гранитный карьер. Но на звонок нашего корреспондента там не ответили. В пресс-службе администрации Сосновского района сказали, что не в курсе случившегося.

Напомним, в конце ноября прошлого года прогремел взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово. Горожане увидели огромный столб черного дыма и даже почувствовали дрожание стен, сидя в многоквартирных домах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые и выяснили причину взрыва. Оказалось, что Ростехнадзор уже находил там нарушения.

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