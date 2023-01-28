800 участников и спикеры со всей страны: в Челябинске проходит форум педагогов допобразования в сфере искусства

Эти педагоги воспитывают творческих детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эти выходные, 28 и 29 января, в Челябинске проходит форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства. 800 участников со всей области приехали для обмена опытом и развития творческих навыков.

Открыла форум учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер. Организатор форума – фонд «Андрюша»

Среди участников педагоги, студенты и представители власти. А гостями стали не только региональные, но и федеральные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга. Они расскажут основные тренды педагогики в разных сферах искусства.

На семи площадках будут проводить практические и теоретические занятия, а также сессии и мастер-классы.

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