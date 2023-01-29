Для бойцов СВО провели телемост с их близкими из Челябинской области

Военнослужащие пообщались с родными и близкими. Фото: Минобороны РФ

Минобороны провело телемост для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их близких из Челябинской области. Пообщаться с ними пришли их мамы, жены и дети. Во время разговора они обменивались теплыми словами поддержки, а также желали скорейшего возвращения домой с победой.

— Очень рада, что появилась возможность увидеть сына. Самое трудное — это ожидание, иногда это сложнее каких-либо действий, — поделилась эмоциями мама одного из военнослужащих.

Телемост организовали в военкомате Челябинской области. Минобороны регулярно организует такие трансляции для поддержания боевого духа военнослужащих.

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