Челябинским призывникам показали фильм «Они сражались за родину»

Фото: пресс-служба Центральног военного округа

Для челябинских призывников устроили кинопоказ. Как рассказали в Центральном военном округе, будущие танкисты увидели фильм «Они сражались за Родину».

— Мероприятие прошло в клубе воинской части. На экране военнослужащим продемонстрирован советский фильм «Они сражались за Родину». Кинолента затрагивает такие вопросы, как долг и честь, уважение и любовь к Родине, — объяснили в пресс-службе ЦВО.

После показа, военнослужащих также попросили обсудить картину. Как добавили в ЦВО, основная цель кинопоказа фильма — побудить призывников изучать отечественную историю.

Ранее Минобороны провело телемост для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и их близких из Челябинской области. Пообщаться с ними пришли их мамы, жены и дети.

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