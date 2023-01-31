На трассе М-5 в Челябинской области грузовик сбил пешехода

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП случилось ночью 31 января на трассе М-5 в Челябинской области. В Чебаркульском районе грузовик MAN под управлением 40-летнего мужчины сбил пешехода. Пешеход погиб.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, личность погибшего сейчас пытаются установить. Мужчине, скорее всего, было 35-40 лет.

Автоинспекторы выяснили, что пешеход перед аварией бред по дороге навстречу фуре. На нем была одежда темных цветов и без светоотражающих элементов.

Напомним, в Челябинске инспекторы ДПС попали в аварию, пытаясь догнать пьяную нарушительницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru