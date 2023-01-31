На трассе М-5 в Челябинской области грузовик сбил пешехода

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
Смертельное ДТП случилось ночью 31 января на трассе М-5 в Челябинской области. В Чебаркульском районе грузовик MAN под управлением 40-летнего мужчины сбил пешехода. Пешеход погиб.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, личность погибшего сейчас пытаются установить. Мужчине, скорее всего, было 35-40 лет.
Автоинспекторы выяснили, что пешеход перед аварией бред по дороге навстречу фуре. На нем была одежда темных цветов и без светоотражающих элементов.
Напомним, в Челябинске инспекторы ДПС попали в аварию, пытаясь догнать пьяную нарушительницу.
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