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НовостиПроисшествия31 января 2023 3:38

На трассе М-5 в Челябинской области грузовик сбил пешехода

Попавший под колеса мужчина погиб
Елена КОЛЧИНА
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП случилось ночью 31 января на трассе М-5 в Челябинской области. В Чебаркульском районе грузовик MAN под управлением 40-летнего мужчины сбил пешехода. Пешеход погиб.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, личность погибшего сейчас пытаются установить. Мужчине, скорее всего, было 35-40 лет.

Автоинспекторы выяснили, что пешеход перед аварией бред по дороге навстречу фуре. На нем была одежда темных цветов и без светоотражающих элементов.

Напомним, в Челябинске инспекторы ДПС попали в аварию, пытаясь догнать пьяную нарушительницу.

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