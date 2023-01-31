Три человека пострадали в лобовом ДТП под Челябинском

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Под Челябинском утром 31 января лоб в лоб столкнулись две иномарки. Пострадали три человека.

Авария произошла на 5-м километре дороги Шершни-Северный. 65-летний пенсионер на компакт-каре Nissan X-Trail ехал из Челябинска. Навстречу ему двигался Hyundai Elantra. В Hyundai находились сразу четверо пассажиров.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 35-летний водитель Hyundai вырулил на встречную полосу и врезался в Nissan. От удара смялись передние части обеих машин.

В больницу после аварии увезли трех человек. Это водитель Hyundai и его пассажиры — мужчины 41 и 33 лет.

Один пострадавший пассажир ехал на переднем сиденье. Второй, не пристегнувшись ремнем безопасности, втиснулся посередине заднего сиденья. Находившиеся по бокам от него пассажиры были пристегнуты и не пострадали.

Напомним, ночью на трассе М-5 в Челябинской области фура сбила пешехода.

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