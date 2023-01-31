«Едет инспектор, а справа авто в розыске»: в Челябинске протестируют камеры автоматического поиска нарушителей

Система сможет находить угнанные машины и водителей в розыске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске в начале февраля протестируют комплекс фотовидеофиксации «Автоураган». Несколько камер, установленные на патрульную машину ГИБДД, будут в реальном времени анализировать номера проезжающих авто и находить нарушения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушении УГИБДД Челябинской области Сергей Пурусов.

– Устанавливается на специальную балку шесть камер кругового обзора. Когда инспектор движется, комплекс автоматически выявляет нарушения и информирует водителя о передвижении автомобилей, вызывающих оперативный интерес. Например, справа – автомобиль в розыске, слева - прекращена регистрация по смерти, – объяснил механизм работы комплекса Сергей Пурусов.

Предполагается, что система «Автоураган» может эффективно дополнить привычные комплексы автоматической фиксации, установленные на дорогах. В отличие от них комплекс не подвержен эффекту привыкания и водители не смогут запомнить места, где нужно сбавить скорость и надеть ремень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru