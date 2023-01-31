«Трактор» в Челябинске с минимальной разницей в счете выиграл у московского «Динамо»

«Трактор» в домашнем матче переиграл московское «Динамо» со счетом 2:1. Фото: ХК «Трактор»

После предыдущего поражения от «Ак Барса» с сухим счетом 0:6 болельщики обрушились на «Трактор» градом негатива. Вспомнили и зарплаты игроков: у некоторых они составляют десятки миллионов рублей за сезон. К примеру, у форварда Антона Бурдасова, как сообщается в открытых источниках, равняется 80 млн рублей без учета премиальных.

В любом случае, сегодняшний матч 31 января с московским «Динамо» челябинцы начали на «дне» турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. И поначалу огорчили болельщиков, пропустив первыми в стартовой 20-минутке. Зато во второй «Трактор» не только отыгрался, но и вышел вперед. Голы Никиты Тертышного и Максима Шабанова (это его 13 шайба в сезоне) вывели челябинцев вперед — 2:1. Третий период оказался безголевым. «Трактор» сохранил победный счет.

«Трактор» остался на последнем 11-м месте в Восточной конференции. 3-го февраля в Екатеринбурге «черно-белые» сыграют с местным «Автомобилистом».

Впереди еще 10 матчей регулярного чемпионата. Пока за 58 игр у Трактора 18 побед, 6 ничьих и 34 поражения. За выход в восьмерку сильнейших на Востоке сегодня соревнуются четыре клуба КХЛ.

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