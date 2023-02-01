В Челябинске задержали подозреваемых, которые избили и ограбили мужчину

Сейчас подозреваемых заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Челябинска задержала подозреваемых, которые во время застолья избили и обокрали своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— В ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и хозяевами квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчины стали его избивать и требовать отдать имеющееся у него личное имущество, — уточнили в ведомстве.

Как добавили в МВД, у мужчины украли пять тысяч рублей и телефон, на который впоследствии подозреваемые стали записывать избиение.

По итогам розыскных мероприятий, были задержаны двое ранее судимых безработных. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Магнитогорске автомобиль, который три года был угнан в Челябинске. Машину занесло снегом и у нее были спущены колеса.

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