В Челябинске задержали подозреваемых, которые избили и ограбили мужчину

Сейчас подозреваемых заключили под стражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция Челябинска задержала подозреваемых, которые во время застолья избили и обокрали своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
— В ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и хозяевами квартиры возник конфликт, в ходе которого мужчины стали его избивать и требовать отдать имеющееся у него личное имущество, — уточнили в ведомстве.
Как добавили в МВД, у мужчины украли пять тысяч рублей и телефон, на который впоследствии подозреваемые стали записывать избиение.
По итогам розыскных мероприятий, были задержаны двое ранее судимых безработных. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Магнитогорске автомобиль, который три года был угнан в Челябинске. Машину занесло снегом и у нее были спущены колеса.
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