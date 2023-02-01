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НовостиОбщество1 февраля 2023 2:21

В закрытом городе Челябинской области начали готовить окопные свечи для военных

Первая партия составит 200 штук
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Снежинск православный / ВКонтакте

Фото: Снежинск православный / ВКонтакте

В Снежинске прошла первая встреча православных волонтеров, которые хотят изготовить окопные свечи для военных на СВО. Информация об этом появилась в социальных сетях.

— Сегодня состоялась первая встреча по изготовлению «окопных свечей». Порядка двухсот банок подготовили к заливке парафином. Спасибо всем, кто пришел, кто передал материалы, — указано в группе «Снежинск православный» во ВКонтакте.

Активисты также просят приносить им необходимые для изготовления свечей материалы. Это консервные банки, стеарин и бытовой или медицинский парафин.

Ранее для челябинских призывников устроили кинопоказ. Как рассказали в Центральном военном округе, будущие танкисты увидели фильм «Они сражались за Родину».

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