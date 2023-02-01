В Челябинской области в запертой изнутри квартире нашли труп молодого мужчины

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе в квартире многоэтажки на улице Уральской нашли труп 32-летнего мужчины.

О смерти горожанина могли еще долго не знать, если бы не его пожилая тетя. Ее племянник две недели ни с кем не выходил на связь, не отвечал на телефонные звонки, и женщина все больше тревожилась. В конце концов она обратилась за помощью к спасателям и полицейским.

— Применив альпинистское снаряжение, спасатели спустились с крыши 6шестиэтажки к балкону, деблокировали створки евроостекления и открыли входные двери изнутри, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В коридоре квартиры нашли тело хозяина. Причины его смерти сейчас выясняют.

Напомним, в Челябинске тело мужчины обнаружили в коллекторе на теплотрассе.

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