Уже больше 398 тысяч человек в Челябинской области заболели коронавиурсом

Из 103 новых заболевших 15 - школьники
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 103 новых случая коронавируса — на 6 больше, чем накануне. В предыдущий раз такое количество заболевших за день обнаруживали в начале декабря.
За все время с начала пандемии в Челябинской области диагностировали Covid-19 уже у 398 008 человек.
По данным регионального министерства здравоохранения к 1 февраля, от коронавируса лечатся 845 южноуральцев. За сутки умерли два пациента.
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