Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье1 февраля 2023 6:42

Уже больше 398 тысяч человек в Челябинской области заболели коронавиурсом

В Челябинской области 103 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Из 103 новых заболевших 15 - школьники

Из 103 новых заболевших 15 - школьники

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 103 новых случая коронавируса — на 6 больше, чем накануне. В предыдущий раз такое количество заболевших за день обнаруживали в начале декабря.

За все время с начала пандемии в Челябинской области диагностировали Covid-19 уже у 398 008 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 февраля, от коронавируса лечатся 845 южноуральцев. За сутки умерли два пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru