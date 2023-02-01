В Челябинской области запретят охоту на двух озерах, чтобы спасти редких уток с синими клювами

Охотники не всегда могут отличить редкую савку от обычной утки. Фото: redbookrf.ru

Зоозащитники забили тревогу, чтобы спасти диких краснокнижных уток, которых осталось в Челябинской области всего 20 особей. Савки отличаются яркими синими клювами у селезней, красноватым оперением и белой головой с черной шапочкой. Обитают эти необычные птицы всего на двух озерах в Челябинской области: Большой Каратай и Тулак в Варненском районе. Убивать таких уток и так запрещено, однако охотники не особо присматриваются к цвету клюва и перьев и уничтожают ценные виды.

Спасти птичек губернатора Алексея Текслера попросила представитель фонда «Спаси меня» Екатерина Карпенко на координационном совете по экологии.

— Необходима система сохранения титульных видов Челябинской области, — сказала зоозащитница. — Это норка европейская, утка савка, степной подвид среднего кроншнепа и кудрявый пеликан. В мире насчитывается 20 тысяч особей утки савки, в России — 500, 20 — в Челябинской области. Мы считаем недопустимым, что на озерах, на которых обитает эта утка, до сих пор открыта охота.

— В чем проблема закрыть охоту? — поинтересовался Алексей Текслер у министра экологии Сергея Лихачева.

— Проблем нет, на осеннюю охоту запретим, — ответил министр.

Так в течение пяти минут была решена судьба 20 красивейших и редких уток. А охотникам больше не придется разглядывать цвет клюва, но стоит поискать другие места для добычи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru