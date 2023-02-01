В Челябинске начали строить завод по производству промышленных роботов

Российские компании начали собирать промышленных роботов в рамках импортозамещения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске в рамках импортозамещения начали строить завод по созданию промышленных роботов. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в первом квартале следующего года. Об этом рассказал в эфире «Большой редакции» депутат Госдумы Валерий Гартунг.

— Производство роботов сейчас востребовано – спрос на них колоссальный, — подчеркивает Валерий Гартунг. — Будем производить промышленные роботы-манипуляторы. Мы уже сделали работающую ячейку, постараемся презентовать ее завтра.

Предприятие будет работать на базе ЧКПЗ. В год будут производить порядка 600 промышленных роботов. Депутат заявил, что одна такая машина сможет заменить восемь человек.

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