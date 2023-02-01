В Челябинске начали строить завод по производству промышленных роботов

Российские компании начали собирать промышленных роботов в рамках импортозамещения
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске в рамках импортозамещения начали строить завод по созданию промышленных роботов. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в первом квартале следующего года. Об этом рассказал в эфире «Большой редакции» депутат Госдумы Валерий Гартунг.
— Производство роботов сейчас востребовано – спрос на них колоссальный, — подчеркивает Валерий Гартунг. — Будем производить промышленные роботы-манипуляторы. Мы уже сделали работающую ячейку, постараемся презентовать ее завтра.
Предприятие будет работать на базе ЧКПЗ. В год будут производить порядка 600 промышленных роботов. Депутат заявил, что одна такая машина сможет заменить восемь человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Будем собирать промышленных роботов»: Текслер подвел итоги работы на «Иннопроме-2021»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru