«Очень хороший проект»: полпред Якушев оценил работу IT-куба в Снежинске

Фото: пресс-служба главы региона

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита осмотрели социальные объекты в Снежинске. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе главы региона.

Первым пунктом визита Якушева и Текслера стал лыжный стадион имени Константина Кузнецова. Ранее здесь запустили освещенную лыжную трассу, где можно тренироваться в любое время суток. Кроме того, на стадионе сделали воркаут-площадку с тренажерами, модуль с прокатом инвентаря, а также установили мужские и женские раздевалки.

Спортивный объект планируют улучшать и дальше – в планах строительство лыжероллерной трассы протяженностью 1,6 км. В настоящий момент уже готовится проектно-сметная документация.

После стадиона делегация побывала в новом центре цифрового образования IT–Куб, работающего на базе школы №126. Губернатор и полпред ознакомились с мастерскими по программированию роботов и программированию на Python. Также они пообщались с учащимися.

— Город ядерщиков нуждается в непрерывном обновлении интеллектуального потенциала. Центр цифрового образования "IT-куб" стал местом притяжения молодёжи, увлеченной научно-техническим творчеством: программированием, робототехникой, мобильными разработками, системным администрированием, аддитивыми технологиями и т.п. Семь направлений деятельности - только начало. Все, что заинтересует мальчишек и девчонок Снежинска в сфере познания - биотехнологии, химия, медицинские разработки - все будет предложено для изучения. Такие установки дают нам кураторы РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина. Понимание и поддержку своим инициативам находим и со стороны руководства региона и округа, — отметил директор регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Фото: пресс-служба главы региона

В рамках рабочего визита Якушев и Текслер проверили строительство первого в регионе муниципального многоквартирного дома. В нем будут предоставлять жилье для работников педагогов, врачей и медиков, а также для специалистов, приехавшим в Снежинск из других территорий. Кроме того, здесь собираются предоставлять квартиры семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по договору социального найма.

Последним пунктом стало новое отделение приемного покоя городской больницы №15. Современный модуль приемного отделения предназначен для оказания экстренной медицинской помощи и совмещен с действующим хирургическим корпусом. Это пять смотровых палат, кабинет лучевой диагностики, круглосуточная экспресс-лаборатория, кабинеты эндоскопии и УЗИ. Еще одним важным нововведением является противошоковая палата, которая оснащена медоборудованием для оказания реанимационной помощи. Когда новое отделение откроется, в старом корпусе останутся только травмпункт и прием плановых больных на госпитализацию. Это же, в свою очередь, позволит разграничить потоки пациентов.

— В Снежинске налажено четкое взаимодействие с региональными властями, градообразующим предприятием и муниципальными властями, такое взаимодействие дает результаты и мы видим их. Двигается вперед здравоохранение, в дополнительном образовании серьезный прорыв, ИТ-куб - очень хороший проект. Поэтому хороший положительный результат, впечатление от посещения города у меня осталось положительное, — подвел итоги визита Владимир Якушев.

Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области продолжат развивать ЗАТО. Здесь будет создано образовательное пространство для магистрантов из разных вузов страны. Они смогут проходить практику и трудоустраиваться на градообразующее предприятие. Дополнительно будет завершено строительство проспекта Мира. На спортивном стадионе сделают подтрибунное помещение.

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