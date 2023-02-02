Микрочастицы и диоксид азота: в Челябинске грозят на 5 дней продлить режим НМУ, уже есть превышения

К смогу может прибавиться туман Фото: Андрей АБРАМОВ

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, объявленное в Челябинске с 31 января по 3 февраля могут продлить до 8 февраля. О таком прогнозе сообщили в региональном министерстве экологии. Там добавили, что метеорологи предсказывают образование туманов.

— Будет продолжена круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, — пообещали в минэколгии.

Как уточняют в Единой дежурно-диспетчерской службе, скопление смога провоцирует слабый ветер. По расчетам специалистов, в ближайшие дни ветер еще больше ослабнет.

Единая система слежения за качеством воздуха уже показывает превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Челябинске.

Измерительная станция на улице Новороссийской, например, 1 февраля зафиксировала высокое содержание в воздухе сероводорода. Она же на протяжение двух дней регистрирует превышение ПДК по диоксиду азота.

Также превышения по диоксиду азота обнаружили пункты на улице Чичерина и Комсомольском проспекте

Лаборатории на Хлебозаводской, Индивидуальной, Чайковского, Российской, Горького, Машиностроителей и проспекте Ленина зафиксировали превышение среднесуточной ПДК по микрочастицам.

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