«Течь опасного груза»: на челябинском вокзале разлилось топливо из цистерны

Горючее полилось на железнодорожные пути. Фото: Уральская транспортная прокуратура
Возле главного железнодорожного вокзала в Челябинске утром 2 февраля произошла авария. Разлилось дизельное топливо, которое вез грузовой поезд. По предварительным данным, сломано оказалось сливное устройство в одной из цистерн.
Протечку перекрыли, сейчас железнодорожники устраняют последствия аварии.
— Вред окружающей среде не причинен, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. — Организована проверка по факту течи опасного груза на станции
В ведомстве собираются оценить как работу железнодорожников, так и действия предприятия, отправившего топливо в сломавшейся цистерне.
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