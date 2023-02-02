Хоккеистов «Трактора» премируют, только если команда будет играть в плей-офф

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин рассказал о системе премиальных выплат в клубе. Фото ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» опустился на дно турнирной таблицы Восточной конференции чемпионата КХЛ, занимая последнее 11-е место. Под вопросом попадание в восьмерку сильнейших, а значит и в зону плей-офф Кубка Гагарина.

В социальных сетях болельщики поддерживают команду, а с другой стороны задаются вопросами – оправданно ли игроки получают такие многомиллионные зарплаты и премиальные? Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин заявил, что в клубе разработана премиальная система, которая учитывает результаты команды, показанные в плей-офф.

— С точки зрения финансов мы посчитали, что клуб не имеет права заплатить дополнительное вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата. Ребята будут получать дополнительное вознаграждение к зарплатам, только если они попадут в плей-офф и будут проходить раунд за раундом. Если ребята, не дай бог, не выйдут в плей-офф, премии они не получат, — пояснил Иван Савин на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Суммы премиальных гендиректор отказался раскрывать, но признал, что это «существенные деньги».

Кстати, на днях «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатные бюджеты клубов КХЛ. У «Трактора» это 670 миллионов рублей. А портал «Весь хоккей» опубликовал и зарплатную ведомость игроков клуба. Самым высокооплачиваемым игроком «Трактора» считается нападающий Антон Бурдасов (80 млн рублей). Меньше всех получают защитник Петр Ясинский и форвард Максим Шабанов (по 3 млн). Вот еще несколько цифр о размере зарплат игроков: защитники Альберт Яруллин (65 млн), Артем Блажиевский (35 млн), нападающие Владимир Ткачев (75 млн), Теему Пулккинен (65 млн), Сергей Калинин (50 млн), Алексей Бывальцев (35 млн), Никита Тертышный (18 млн).

А сегодня в утреннем эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» бывший игрок и экс-директор ХК «Трактор» Андрей Баландин также высказал свое мнение насчет провального сезона челябинской команды. Так, к примеру, Баландин посчитал, что в тренерском штабе «Трактор» работает слишком много помощников главного тренера — семь человек. По факту это не дает результата.

— Да, сейчас хоккей меняется, прежде в тренерском штабе «Трактора» работало всего два тренера, а то и один, — сказал в эфире Андрей Баландин.

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