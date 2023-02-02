Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин ответил на вопрос о продлении своего контракта

Иван Савин — воспитанник «Трактора», стал гендиректором клуба в 2020 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После череды поражений челябинского «Трактора» болельщики обрушили на команду и ее руководство шквал критики. Многие вспомнили о внушительных зарплатах спортсменов и засомневались: заслуженно ли игроки получают такие деньги? Возникли вопросы и к гендиректору хоккейного клуба Ивану Савину. Кстати, его контракт истек 31 января.

Все наболевшие вопросы мы напрямую задали Ивану Савину на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). По его словам, о продлении контракта решение принимать не ему:

— Решение в ближайшее время примет совет директоров, и об этом будет объявлено.

Суммы зарплат Иван Савин комментировать не стал, но рассказал, что за плохую игру хоккеистов могут лишить премий.

— У нас премиальная система, которая утверждена в клубе на этот сезон, подразумевает результаты в плей-офф. С точки зрения финансов мы посчитали, что клуб не имеет права заплатить дополнительное вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата. Ребята будут получать дополнительное вознаграждение к зарплатам, только если они попадут в плей-офф и будут проходить раунд за раундом. Если ребята, не дай бог, не выйдут в плей-офф, премии они не получат, — объяснил он.

Размер премий он отказался раскрывать, но признал, что это «существенные деньги».

На днях «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатные бюджеты клубов КХЛ. У «Трактора» это 670 млн рублей.

— Пожалуй, лучшими по соотношению «цена/качество» в Восточной конференции можно назвать «Сибирь» и «Адмирал». Первые лидируют в конференции, несмотря на ограниченный бюджет, а приморцы практически гарантировали себе место в плей-офф, уверенно обходя тратящий в два раза больше «Трактор», — пишет издание.

Сегодня челябинский хоккейный клуб находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Из 58 игр «Трактору» удалось одержать победу лишь в 18, еще 6 закончились вничью, а в 34 команда потерпела поражение. Особенно болезненным оказался проигрыш «Ак Барсу» со счетом 0:6. 31 января «Трактору» удалось выиграть у московского «Динамо».

Напомним, Иван Савин стал гендиректором «Трактора» в 2020 году, сменив на посту Бориса Видгофа. Он воспитанник спортшколы «Трактор». Закончил спортивную карьеру в 2013 году. До этого был победителем Кубка Европейских чемпионов, Высшей лиги и бронзовым призером чемпионата России

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru