Фигурантке дела о хищениях при закупках челябинского минздрава сменили СИЗО на домашний арест

Судья решил смягчить меру пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд изменил меру пресечения гендиректору и совладелице «Медсервис-Регион» Елене Селищевой. Ее обвиняют в многомиллионных хищениях при поставке оборудования региональному министерству здравоохранения.

− Меру пресечения изменили на домашний арест, − подтвердили КП-Челябинск в пресс-службе суда.

По версии следствия, Селищева замешана в махинациях с покупкой медоборудования за бюджетные деньги. В 2020 году она похитила 85 млн рублей при поставке томографов по завышенной стоимости. 15 июня прошлого года ее заключили под стражу – полгода женщина провела в СИЗО.

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