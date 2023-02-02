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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:19

Фигурантке дела о хищениях при закупках челябинского минздрава сменили СИЗО на домашний арест

Директора челябинской медфирмы Елену Селищеву выпустили из СИЗО по делу о мошенничестве
Дарья МАРКОВА
Судья решил смягчить меру пресечения.

Судья решил смягчить меру пресечения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд изменил меру пресечения гендиректору и совладелице «Медсервис-Регион» Елене Селищевой. Ее обвиняют в многомиллионных хищениях при поставке оборудования региональному министерству здравоохранения.

− Меру пресечения изменили на домашний арест, − подтвердили КП-Челябинск в пресс-службе суда.

По версии следствия, Селищева замешана в махинациях с покупкой медоборудования за бюджетные деньги. В 2020 году она похитила 85 млн рублей при поставке томографов по завышенной стоимости. 15 июня прошлого года ее заключили под стражу – полгода женщина провела в СИЗО.

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