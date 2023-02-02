В Миассе завершился этап кубка России по фристайлу

Фото: Солнечная долина

В Челябинской области в Миассе на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» завершился первый этап кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл. На старт вышли 47 спортсменов со всей России. Челябинскую область представили Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова, Александра Глазкова, Прохор Шурыкин, Алексей Пилюгин и Леонид Фролов, воспитанники спортивной школы «Старт» в Миассе.

Среди мужчин победу одержал Святослав Белянский из республики Башкортостан, второе место занял Павел Петров из Санкт-Петербурга, третье место - Александр Сережкин, также представитель Санкт-Петербурга.

Фото: Солнечная долина

«В этом году очень хороший парк, по оценкам всех участников соревнований – безопасный, универсальный, подходит для молодых участников и более опытных. У нас каждый год все больше и больше приходит детей – идет новое веяние. Наши дисциплины «молодые», детям интересно», - рассказал Алексей Иванов, главный судья соревнований, представитель Федерации фристайла России.

Фото: Солнечная долина

А 4 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России. Мероприятие пройдет в новом формате – «Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь 2 альтернативных варианта прохождения.