Студент ЮУрГУ из Шри-Ланки окунается в прорубь на Крещение и хочет служить в российской армии

В родной Шри-Ланке парню холодно, а в Челябинске он уже четыре раза нырял в прорубь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гражданин островного государства Шри-Ланка 24-летний Марукувадура Тиринду три года учится в ЮУрГУ и живет в Челябинске. На родине парня высшее образование бесплатное, поэтому конкуренция на поступление – огромная. Поэтому он решил поехать учиться на графического дизайнера в Россию и о своем выборе не жалеет. О своих впечатлениях от жителей Челябинска ланкиец рассказал «ФедералПресс».

– Во время переезда я все время думал, что здесь не улыбаются. И кстати, не могу сказать, что это не так. Но точно скажу: люди в Челябинской области кажутся закрытыми, но они хорошие. Сначала мне было трудно найти общий язык с ребятами. Но со временем я увидел, какие они гостеприимные и дружелюбные. Особенно, когда пьяные, – рассказывает Марукувадура.

Ланкиец отмечает, что бабушки и дедушки в Челябинске и на родине похожи – любят давать советы и остро реагируют понижение температуры. Зато самому Марукувадуре Тиринду холод нравится. Уже четыре раза он окунался в прорубь на Крещение. Возможно, поэтому из России он уезжать не планирует. После учебы парень хочет пойти в армию России.

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