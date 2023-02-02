Забежал за женщиной в подъезд и отобрал сумку: в Ленинском районе Челябинска поймали грабителя

У 32-летнего горожанина не впервые проблемы с законом. Фото: УМВД Челябинска

В Ленинском районе Челябинска поймали грабителя, который отобрал у женщины телефон и кошелек.

48-летняя горожанка возвращалась домой, не ожидая ничего плохого. Стоило ей зайти в подъезд собственного дома, как следом забежал незнакомец. Он выхватил у женщины сумку, забрал оттуда телефон и кошелек, а потом сбежал. Ущерб составил 68 тыс. рублей.

Как рассказали в УМВД Челябинска полицейские узнали у пострадавшей приметы грабителя, посмотрели записи с камер наблюдения и вычислили сначала дорогу, по которой убегал подозреваемый, а потом нашли и его самого.

Это оказался 32-летний житель Металлургического района. За плечами у челябинца уже несколько судимостей.

— Похищенный сотовый телефон мужчина спрятал возле подвального помещения соседнего дома. В ходе осмотра места происшествия он был изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владелице, — рассказали в полиции.

Подозреваемого отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело о грабеже. Горожанину грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее в Челябинске мужчину избили и ограбили в собственной квартире.

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